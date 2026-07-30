adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Performance
|
30.07.2026 10:03:24
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem adidas-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der adidas-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 185,14 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 0,540 adidas-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 98,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 182,25 EUR belief. Mit einer Performance von -1,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
adidas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,36 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: testing / Shutterstock.com
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