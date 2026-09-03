adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Performance
|
03.09.2026 10:04:02
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades adidas-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des adidas-Papiers betrug an diesem Tag 299,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 33,439 adidas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen adidas-Anteile wären am 02.09.2026 5 000,84 EUR wert, da der Schlussstand 149,55 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,99 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von adidas belief sich zuletzt auf 25,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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