DAX 40-Wert adidas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich adidas-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich adidas-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel adidas am 07.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,80 EUR für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 40,00 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von adidas beträgt 357,00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 185,60 Prozent.

adidas-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der adidas-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 152,00 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die adidas-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem adidas-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die adidas-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das adidas-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,66 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 0,84 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von adidas via XETRA 27,24 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -26,44 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (PUMA SE) schneidet adidas im Jahr 2025 als Top-Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz in den Schatten. Der zweitbeste Dividenden-Titel in der Peergroup ist mit einer Dividende in Höhe von 0,00 und einer Dividendenrendite von 0,00 Prozent.

Dividendenschätzung von adidas

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,65 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,46 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von adidas

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens adidas beträgt aktuell 26,487 Mrd. EUR. Das KGV von adidas beträgt aktuell 22,53. 2025 setzte adidas 24,811 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 7,51 EUR.

Redaktion finanzen.at