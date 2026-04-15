Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Langfristige Performance
|
15.04.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Airbus SE-Papier bei 126,28 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,919 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 172,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 368,07 EUR wert. Damit wäre die Investition um 36,81 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 134,19 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Anteile an der Börse PAR war der 10.07.2000. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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