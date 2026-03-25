DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Airbus SE-Aktie an diesem Tag 96,49 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,364 Airbus SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 705,46 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 24.03.2026 auf 164,56 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,55 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 129,55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE-Papiers bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at