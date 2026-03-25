Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lukrative Airbus SE-Investition?
|
25.03.2026 10:04:44
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Airbus SE-Aktie an diesem Tag 96,49 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,364 Airbus SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 705,46 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 24.03.2026 auf 164,56 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,55 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 129,55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE-Papiers bei 19,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:59
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags stärker (finanzen.at)
|
10:31
|China Eastern Airlines bestellt 101 Airbus A320neo für rund 15,8 Mrd USD (Dow Jones)
|
10:04
|DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:30
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|168,36
|1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.