Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Frühe Anlage
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16.09.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Airbus SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,58 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,186 Airbus SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 048,31 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE-Aktie am 15.09.2026 auf 194,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 270,48 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 154,34 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR statt. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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