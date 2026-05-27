Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Investition im Blick
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27.05.2026 10:03:35
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Airbus SE-Aktie an diesem Tag 56,02 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,851 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 075,33 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 26.05.2026 auf 172,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 207,53 Prozent gesteigert.
Airbus SE war somit zuletzt am Markt 137,18 Mrd. Euro wert. Airbus SE-Papiere wurden am 10.07.2000 zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Zum Börsendebüt der Airbus SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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