Lukrative Airbus SE-Investition? 25.02.2026 10:04:07

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbus SE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 98,93 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,011 Airbus SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 182,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,82 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,82 Prozent.

Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 144,17 Mrd. Euro. Airbus SE-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Airbus SE-Anteils bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Airbus

