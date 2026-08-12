Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lukratives Airbus SE-Investment?
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12.08.2026 10:04:01
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Airbus SE-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115,30 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,867 Airbus SE-Anteilen. Die gehaltenen Airbus SE-Anteile wären am 11.08.2026 184,30 EUR wert, da der Schlussstand 212,50 EUR betrug. Damit wäre die Investition 84,30 Prozent mehr wert.
Airbus SE wurde am Markt mit 169,89 Mrd. Euro bewertet. Der Airbus SE-Börsengang fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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