Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Profitable Airbus SE-Anlage?
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren
Airbus SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Airbus SE-Aktie an diesem Tag 155,98 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,641 Airbus SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 220,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,17 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 41,17 Prozent gleich.
Der Marktwert von Airbus SE betrug jüngst 170,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann das Airbus SE-Papier bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
