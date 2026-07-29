DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Airbus SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 179,44 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,573 Airbus SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 212,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 181,45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,15 Prozent.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 164,45 Mrd. Euro. Das Airbus SE-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at