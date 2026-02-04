Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Langfristige Investition 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Airbus SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Airbus SE-Papiers betrug an diesem Tag 53,81 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,858 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 190,24 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 353,54 EUR wert. Mit einer Performance von +253,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Airbus SE war somit zuletzt am Markt 152,98 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Airbus

