Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Langfristige Investition
|
04.02.2026 10:04:58
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Airbus SE-Papiers betrug an diesem Tag 53,81 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,858 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 190,24 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 353,54 EUR wert. Mit einer Performance von +253,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Airbus SE war somit zuletzt am Markt 152,98 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
05.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.02.26
|ROUNDUP 2/'Herzlich und offen': Merz beim saudischen Kronprinzen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Börse Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.at)
|
05.02.26
|ROUNDUP/'Herzlich und offen': Merz beim saudischen Kronprinzen (dpa-AFX)