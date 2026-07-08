Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Profitables Airbus SE-Investment? 08.07.2026 10:03:40

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Airbus SE-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Airbus SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 131,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,628 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 1 555,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 203,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,57 Prozent angewachsen.

Airbus SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 164,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Airbus SE-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Airbus

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