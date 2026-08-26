Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Profitable Airbus SE-Investition?
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26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Airbus SE-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Airbus SE-Papier bei 179,88 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,593 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 204,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 371,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,71 Prozent gesteigert.
Airbus SE war somit zuletzt am Markt 160,43 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Airbus SE-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Das Airbus SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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