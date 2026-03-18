Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lohnender Airbus SE-Einstieg?
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18.03.2026 10:04:50
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Airbus SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Airbus SE-Anteile 116,74 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,857 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 170,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,90 Prozent gesteigert.
Airbus SE wurde am Markt mit 134,08 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Airbus SE-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Papiers auf 19,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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