Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lukratives Airbus SE-Investment?
|
11.02.2026 10:04:06
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Airbus SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Airbus SE-Anteile bei 167,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,980 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 1 145,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 191,62 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 14,59 Prozent.
Airbus SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152,46 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Zum Börsendebüt der Airbus SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
