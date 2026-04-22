Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Frühe Anlage
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22.04.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Airbus SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Airbus SE-Aktie bei 99,71 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Airbus SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,291 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Airbus SE-Anteile wären am 21.04.2026 17 101,59 EUR wert, da der Schlussstand 170,52 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,02 Prozent angezogen.
Airbus SE wurde am Markt mit 138,85 Mrd. Euro bewertet. Die Airbus SE-Aktie ging am 10.07.2000 an die Börse PAR. Die Airbus SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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