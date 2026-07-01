Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Airbus SE-Investition im Blick 01.07.2026 10:04:13

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Airbus SE-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Airbus SE-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Airbus SE-Aktie bei 172,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,580 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 194,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,89 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,89 Prozent.

Insgesamt war Airbus SE zuletzt 150,82 Mrd. Euro wert. Airbus SE-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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