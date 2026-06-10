DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Airbus SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Airbus SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 128,42 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Airbus SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,779 Airbus SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 175,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,85 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 36,85 Prozent.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 139,31 Mrd. Euro. Die Airbus SE-Aktie wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at