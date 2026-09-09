Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Langfristige Anlage 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Airbus SE-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 115,20 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,681 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 1 742,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 200,70 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 74,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 157,24 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Anteile an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ein Airbus SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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