Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Langfristige Investition
|
04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Airbus SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 109,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investierten, hätten nun 0,917 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 193,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,36 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Airbus SE eine Marktkapitalisierung von 154,73 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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