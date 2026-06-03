Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Anlage unter der Lupe
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03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor einem Jahr verdient
Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Airbus SE-Aktie an diesem Tag bei 166,44 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,082 Airbus SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 172,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 374,91 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 3,75 Prozent.
Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 136,33 Mrd. Euro. Airbus SE-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Airbus SE-Aktie lag damals bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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