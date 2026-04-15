DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Airbus SE-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Airbus SE am 14.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,20 EUR je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 2,00 EUR angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Airbus SE beziffert sich auf 2,37 Mrd. EUR. Damit wurde die Airbus SE-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,09 Prozent vergrößert.

Dividendenrendite im Fokus

Die Airbus SE-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 172,84 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Airbus SE wird der Airbus SE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Airbus SE-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Airbus SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Airbus SE-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,29 betrug.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Airbus SE via XETRA 67,97 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 74,91 Prozent stärker zugenommen als der Airbus SE-Kurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Rheinmetall) erweist sich Airbus SE im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 11,50 EUR stellt Rheinmetall im Peergroup-Vergleich die führende Dividenden-Aktie dar, während Airbus SE bei der Dividendenrendite mit 1,61 Prozent besser abschneidet.

Airbus SE- Dividendenprognose

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,34 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 1,93 Prozent bedeuten.

Airbus SE-Fundamentaldaten

Airbus SE ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 134,191 Mrd. EUR. Das Airbus SE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 30,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Airbus SE einen Umsatz von 73,420 Mrd.EUR sowie ein EPS von 6,61 EUR.

Redaktion finanzen.at