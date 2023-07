DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Airbus SE (ex EADS)-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Airbus SE (ex EADS)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Airbus SE (ex EADS)-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,17 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hat, hat nun 2,264 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf 133,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 301,15 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 201,15 Prozent gesteigert.

Der Airbus SE (ex EADS)-Wert an der Börse wurde auf 107,60 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Airbus SE (ex EADS)-Papiere an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE (ex EADS)-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at