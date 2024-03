DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Airbus SE (ex EADS)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 118,16 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert, befänden sich nun 84,631 Airbus SE (ex EADS)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers auf 158,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 371,70 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 371,70 EUR entspricht einer Performance von +33,72 Prozent.

Der Airbus SE (ex EADS)-Wert an der Börse wurde auf 123,47 Mrd. Euro beziffert. Das Airbus SE (ex EADS)-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at