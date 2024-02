DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE (ex EADS)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gebracht.

Am 21.02.2021 wurden Airbus SE (ex EADS)-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Airbus SE (ex EADS)-Anteile 91,77 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 108,968 Airbus SE (ex EADS)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Airbus SE (ex EADS)-Papiere wären am 20.02.2024 15 796,01 EUR wert, da der Schlussstand 144,96 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 57,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Airbus SE (ex EADS) belief sich zuletzt auf 113,63 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE (ex EADS)-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at