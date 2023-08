DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Airbus SE (ex EADS)-Investition eingebracht

Vor Jahren Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Airbus SE (ex EADS)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 102,74 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,733 Airbus SE (ex EADS)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 282,85 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 01.08.2023 auf 131,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,28 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE (ex EADS) belief sich zuletzt auf 105,73 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at