DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren abgeworfen

Airbus SE (ex EADS)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 112,76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,868 Airbus SE (ex EADS)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2024 auf 131,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,21 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,92 Prozent angewachsen.

Am Markt war Airbus SE (ex EADS) jüngst 107,31 Mrd. Euro wert. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag der Airbus SE (ex EADS)-Aktie an der Börse PAR statt. Der Erstkurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at