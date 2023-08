DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Airbus SE (ex EADS)-Investment verdient

Vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Airbus SE (ex EADS)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Airbus SE (ex EADS)-Anteile bei 107,56 EUR. Bei einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,930 Airbus SE (ex EADS)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,88 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE (ex EADS)-Papiers am 15.08.2023 auf 128,94 EUR belief. Damit wäre die Investition 19,88 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Airbus SE (ex EADS) betrug jüngst 103,10 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at