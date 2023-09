DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) verdient

Investoren, die vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Airbus SE (ex EADS)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Airbus SE (ex EADS)-Papier 69,78 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investierten, hätten nun 1,433 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf 134,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,18 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +92,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Airbus SE (ex EADS) einen Börsenwert von 105,89 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE (ex EADS)-Papiere zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Ein Airbus SE (ex EADS)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at