DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Airbus SE (ex EADS)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Airbus SE (ex EADS)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52,51 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,904 Airbus SE (ex EADS)-Anteilen. Die gehaltenen Airbus SE (ex EADS)-Papiere wären am 06.02.2024 288,97 EUR wert, da der Schlussstand 151,74 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 188,97 Prozent.

Airbus SE (ex EADS) wurde am Markt mit 117,64 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Airbus SE (ex EADS)-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at