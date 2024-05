DAX 40-Wert Allianz-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Allianz Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Allianz am 08.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 21,05 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Allianz beziffert sich auf 4,93 Mrd. EUR. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 12,50 Prozent zugenommen.

Dividendenrenditeanpassung

Der Allianz-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 273,60 EUR in den Feierabend. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Allianz-Aktie. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Allianz-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der Allianz-Aktie 5,70 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 5,67 betrug Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Allianz-Aktienkurs via XETRA 27,14 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 34,84 Prozent besser entwickelt als der Allianz-Kurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Hannover Rück, Talanx) schneidet Allianz 2023 nicht so gut ab wie die Branchenrivalen. Auch bei der Dividendenrendite liegt die Allianz-Aktie vorn. Mit einer Auszahlung in Höhe von 15,00 EUR stellt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Peergroup-Vergleich die beste Dividenden-Aktie dar, während Allianz bei der Dividendenrendite mit 5,70 Prozent besser abschneidet.

Allianz-Dividendenausblick

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 14,55 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,31 Prozent sinken.

Hauptdaten von Allianz

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Allianz beträgt aktuell 106,672 Mrd. EUR. Das KGV von Allianz beläuft sich aktuell auf 11,22. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Allianz auf 124,636 Mrd.EUR, das EPS machte 21,56 EUR aus.

Redaktion finanzen.at