DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Allianz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Allianz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 138,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Allianz-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,244 Allianz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 384,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 781,60 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 781,60 EUR, was einer positiven Performance von 178,16 Prozent entspricht.

Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145,99 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at