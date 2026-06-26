Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Frühe Anlage 26.06.2026 10:03:50

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allianz-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.06.2016 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 126,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,789 Allianz-Papiere. Die gehaltenen Allianz-Anteile wären am 25.06.2026 321,06 EUR wert, da der Schlussstand 407,10 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 321,06 EUR, was einer positiven Performance von 221,06 Prozent entspricht.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 153,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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