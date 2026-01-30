DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Allianz Aktie
Am 30.01.2021 wurde die Allianz-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Allianz-Aktie bei 186,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,536 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 197,99 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 29.01.2026 auf 369,30 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 197,99 EUR, was einer positiven Performance von 97,99 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Allianz einen Börsenwert von 139,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
