Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Rentables Allianz-Investment? 03.07.2026 10:04:07

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Allianz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Allianz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Allianz-Papier an diesem Tag bei 343,90 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 2,908 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 418,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 216,63 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,66 Prozent erhöht.

Allianz wurde am Markt mit 157,46 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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