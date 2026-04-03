Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Lohnende Allianz-Investition? 03.04.2026 10:03:38

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Allianz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Allianz-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 140,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Allianz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,713 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 262,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 367,90 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 162,41 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Allianz eine Marktkapitalisierung von 139,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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