Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Rentables Allianz-Investment?
|
12.12.2025 10:03:58
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren
Am 12.12.2015 wurde die Allianz-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Allianz-Anteile 158,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,632 Allianz-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (384,00 EUR), wäre die Investition nun 242,50 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +142,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 144,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
