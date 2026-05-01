Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Investmentbeispiel
|
01.05.2026 10:03:56
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Allianz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 148,25 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Allianz-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,745 Allianz-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 389,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 623,95 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +162,39 Prozent.
Allianz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 146,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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