Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Investition
|
20.03.2026 10:04:04
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allianz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Allianz-Papier an diesem Tag bei 202,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 4,941 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 745,06 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 19.03.2026 auf 353,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 74,51 Prozent vermehrt.
Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
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