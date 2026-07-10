Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Performance unter der Lupe 10.07.2026 10:04:08

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Allianz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Allianz-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 205,85 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,579 Allianz-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 534,37 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 09.07.2026 auf 422,70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 105,34 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 159,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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