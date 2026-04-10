Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Lukrative Allianz-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor einem Jahr eingebracht
Das Allianz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Allianz-Anteile an diesem Tag bei 329,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,040 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 378,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,85 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 149,85 EUR entspricht einer Performance von +14,98 Prozent.
Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 143,77 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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