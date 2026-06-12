Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Rentabler Allianz-Einstieg? 12.06.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Allianz gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Allianz-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 208,60 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,794 Allianz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 1 837,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 383,30 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 83,75 Prozent.

Allianz wurde am Markt mit 145,06 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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