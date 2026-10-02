Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Lohnendes Allianz-Investment? 02.10.2026 10:04:08

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Allianz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Allianz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 222,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Allianz-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,903 Allianz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 500,22 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 01.10.2026 auf 412,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 85,00 Prozent vermehrt.

Allianz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 158,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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