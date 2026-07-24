DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Allianz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Allianz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 125,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,946 Allianz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 424,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 372,27 EUR wert. Mit einer Performance von +237,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 162,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at