DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Allianz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Allianz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 217,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 46,019 Allianz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 400,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 407,73 EUR wert. Mit einer Performance von +84,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at