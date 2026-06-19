Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Hochrechnung
|
19.06.2026 10:04:24
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Allianz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 217,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 46,019 Allianz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 400,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 407,73 EUR wert. Mit einer Performance von +84,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Allianz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
16.06.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.06.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26