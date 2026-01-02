DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Allianz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.01.2021 wurden Allianz-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 200,70 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 49,826 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 456,90 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 30.12.2025 auf 390,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 94,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Allianz eine Börsenbewertung in Höhe von 148,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at