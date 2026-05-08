Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Dividende im Blick
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08.05.2026 10:03:59
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: Über diese Dividende können sich Allianz-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Allianz am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 17,10 EUR beschlossen. Das sind 11,04 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Allianz umfasst 5,92 Mrd. EUR. Damit wurde die Allianz-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,99 Prozent erhöht.
Allianz-Aktien-Dividendenrendite
Via XETRA beendete die Allianz-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 388,70 EUR. Heute wird der Allianz-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Allianz-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Allianz-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Allianz-Papier eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,20 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Allianz-Kurs via XETRA 4,38 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 5,55 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenzahlungen in der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Hannover Rück, Talanx) zeigt sich Allianz im Jahr 2025 abgeschlagen. Dabei enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich nicht nur mit der Dividende, sondern auch mit der Dividendenrendite. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 24,00 EUR und einer Dividendenrendite von 12,50 Prozent.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Allianz
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 18,31 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach auf 4,92 Prozent steigen.
Schlüsseldaten der Allianz-Aktie
Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Allianz beläuft sich aktuell auf 149,245 Mrd. EUR. Allianz besitzt aktuell ein KGV von 14,10. Der Umsatz von Allianz belief sich in 2025 auf 143,588 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 27,69 EUR.
Redaktion finanzen.at
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