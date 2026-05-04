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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Auszahlung an Aktionäre 04.05.2026 10:02:36

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Dividende zahlt BASF an Anteilseigner aus

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Dividende zahlt BASF an Anteilseigner aus

So viel Dividende zahlt BASF.

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier BASF am 30.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,25 EUR je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. 2,09 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. So schrumpfte die BASF- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 31,27 Prozent.

Veränderung der BASF-Dividendenrendite

Die BASF-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 54,74 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute wird der BASF-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den BASF-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist der BASF-Titel eine Dividendenrendite von 5,06 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 5,30 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von BASF via XETRA 28,86 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 40,77 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Merck, Henkel vz, Bayer) erweist sich BASF im Jahr 2025 als stärkste Dividenden-Aktie. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft der BASF-Anteilsschein die Konkurrenz. Die zweitbeste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Merck mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 2,20 EUR und einer Dividendenrendite von 2,97 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie BASF

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,28 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,34 Prozent abnehmen.

BASF-Kerndaten

BASF ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 48,481 Mrd. EUR. Das KGV von BASF beläuft sich aktuell auf 24,47. Der Umsatz von BASF belief sich in 2025 auf 59,657 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,82 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF SE

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