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BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Profitables BASF-Investment? 16.03.2026 10:04:12

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das BASF-Papier an diesem Tag bei 45,09 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in BASF-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,180 BASF-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 072,42 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 13.03.2026 auf 48,35 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,24 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 42,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BASF

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